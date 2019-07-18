رياضة | نجم زيمبابوي يوجه صفعة قوية للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم زيمبابوي يوجه صفعة قوية للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير إعلامية زيمبابويية إلى رفض نادي كايزر تشيفز عرضًا من الزمالك لضم خاما بيليات خلال موسم الانتقالات الصيفي الجاري.

وكشفت إذاعة "باور اف ام" الزيمبابوي أن كايزر تشيفز رفض عرضًا بقيمة 23 مليون راند (27.5 مليون جنيه) لبيع عقد لاعبه خاما بيليات إلى الزمالك بسبب رفض اللاعب نفسه اللعب في الدوري المصري.

وأكدت الإذاعة أن كايزر تشيفز كان على أتم الاستعداد لقبول العرض المقدم من جانب الزمالك لكن لاعب منتخب زيمبابوي الذي شارك في أمم أفريقيا المقامة حاليًا في مصر وقف أمام اتمام الصفقة.

والجدير بالذكر أن بيليات محل اهتمام أندية مصرية خلال السنوات الماضية بعدما تألق مع صنداونز في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2016 التي فاز فيها الفريق الجنوب إفريقي باللقب.