رياضة | عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع بديل محمود علاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع بديل محمود علاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل مسئولو نادي الزمالك على توقيع محمد الشبيني مدافع فريق حرس الحدود بعد ظهوره بمستوى مميز مع الفريق ونجاحه في لفت الأنظار.

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وينتظر اللاعب حسم المفاوضات بشكل رسمي من جانب إدارة نادي الزمالك مع مسئولي الحدود والاتفاق على الجانب المالي لضمه.

وجاء تحرك الزمالك بالحصول على توقيع الشبيني لتدعيم خط الدفاع تحسبًا لرحيل محمود علاء مدافع الفريق بعد العروض المغرية التي تلقاها من جانب بعض الأندية السعودية وعلى رأسها الهلال ورغبة اللاعب في خوض تجربة الاحتراف الخارجية وضرورة تجهيز البديل في أسرع وقت.