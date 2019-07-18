رياضة | إيقاف نجم ليفربول 6 أسابيع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيقاف نجم ليفربول 6 أسابيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وخلصت اللجنة إلى قرار إيقاف ستوريدج 6 أسابيع من المشاركة في أي مباراة محلية، مع 4 أسابيع إضافية مع وقف التنفيذ، وتغريمه 75 ألف جنيه إسترليني (94 ألف دولار).
وأعلن الاتحاد المحلي أنه سيستأنف قرار اللجنة التي برأت المهاجم الإنجليزي من 9 تهم من أصل 11، لاعتقاده أن العقوبة يجب أن تكون اكثر صرامة، علماً أن بامكان اللاعب أن يعاود نشاطه الكروي في 31 يوليو (تموز)، قبل انطلاق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز.
وأفاد الاتحاد الإنجليزي في بيان أن: "اللجنة المستقلة وجدت أن ستوريدج طلب من شقيقه ليون المراهنة على انتقال محتمل من قبله دانيال ستوريدج إلى إشبيلية".
وتابع: "بمنحه هذه التعليمات، وجدت اللجنة في واقع الامر أن ستوريدج قدم لشقيقه معلومات سرية لهذا الغرض".