رياضة | ليكيب الفرنسية: باريس يريد نجم برشلونة للموافقة على رحيل نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليكيب الفرنسية: باريس يريد نجم برشلونة للموافقة على رحيل نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية، إلى أن الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة الإسباني لا يريد مغادرة الفريق الكتالوني، فاللاعب يريد إثبات نفسه مع البلوجرانا ويري أن قدوم زميله في المنتخب الفرنسي أنطوان جريزمان سيساعده على ذلك.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية :" عثمان ديمبيلي لا يريد مغادرة برشلونة هذا الصيف، الجناح الفرنسي يعد هو المحرك الرئيسي في محاولات برشلونة للتعاقد مع نيمار من باريس سان جيرمان".

ويريد باريس سان جيرمان الحصول على خدمات ديميبلي ضمن صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة، وهو ما يرفضه اللاعب بشكل قاطع حيث يريد البقاء مع البرسا.