رسميًا.. دي ليخت في يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي حسم التعاقد مع الهولندي ماتياس دى ليخت، مدافع أياكس أمستردام الهولندى رسميًا ليصبح الهولندي لاعبًا في صفوف الفريق الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

قال النادي الإيطالي، في بيان رسمي، عبر موقعه الإلكتروني، حصوله على توقيع اللاعب لمدة 5 مواسم، ليمتد التعاقد حتى 2024، وتبلغ قيمة الصفقة 75 مليون يورو، إضافة إلى 10 ملايين

أخرى متغيرات، وستكون القيمة المالية قابلة للدفع على مدار 5 سنوات.

كان اللاعب الهولندي الشاب وصل إلى مدينة "تورينو" الإيطالية بالأمس، ثم خضع للفحوصات الطبية، صباح الأربعاء، فى عيادات النادى، قبل أن يعلن يوفنتوس اليوم تعاقده رسميًا مع اللاعب.