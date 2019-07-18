رياضة | دكرنس يعلن انضمام 3 لاعبين جدد للفريق الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دكرنس يعلن انضمام 3 لاعبين جدد للفريق الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادى دكرنس رسميا ضم ثلاث لاعبين جدد رسميا لقائمة الفريق الأول بالنادى إستعدادا للموسم الجديد بالقسم الثانى.

ونجح دكرنس فى ضم وسط مدافع الترسانة اللاعب محمد فوزى والذى سبق ومثّل فرق أجا والمنصورة وتليفونات بنى سويف وغزل المحلة وبلدية المحلة قبل أن يخوض فترة إحترافية بفريق الموردة السودانى وأخيرا بالترسانة قبل الإنتقال لصفوف دكرنس. Advertisements كما إنضم محمد عبدالرحمن "ريعو" مهاجم كفرالشيخ ولاعب القناة والإسماعيلى وحرس الحدود والرجاء وكهرباء الإسماعيلية. وإنضم أيضا لصفوف دكرنس عمر ساجد حارس منتخب الشباب، والذي سبق له اللعب في إنبى ووادى دجلة . وقام اللاعبين بالتوقيع على عقود إنضمامهم رسميا لثلاث مواسم قادمة بحضور الخضر إبراهيم رئيس مجلس إدارة نادى دكرنس.

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