رياضة | الحمام يعلن تشكيل الجهاز الفني بقيادة أحمد فكري الصغير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحمام يعلن تشكيل الجهاز الفني بقيادة أحمد فكري الصغير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد نادي الحمام بقيادة عدلي رسلان رئيس النادي في اجتماعه تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول موسم 2020/2019 للممتاز "ب".

ويضم جهاز الحمام جمال حليو مشرف عام علي الكرة ، سيد زهران مديرا للكرة ، أحمد فكري الصغير مديرا فنيا ، سيد إبراهيم مدرب ، عادل عبد العزيز مدرب ، محمد جمعة مدرب لحراس المرمي ، أحمد عاشور مدير إداري ، محمد وليد طبيب ، هاني زيتونة مسئول معدات ، إبراهيم عبد الله مسئول معدات.

ويبدأ نادي الحمام فترة إعداده يوم السبت المقبل 20 يوليو استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

يذكر أن نادي الحمام قد نجح في البقاء بدوري القسم الثاني الموسم الماضي بعد أن احتل المركز العاشر في المجموعة الثالثة.