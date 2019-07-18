رياضة | ريال مدريد يهدد نجمه بـ"رودريجيز"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يهدد نجمه بـ"رودريجيز" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم يحسم مسئولو ريال مدريد حتى الآن، موقف العديد من اللاعبين الكبار في الفريق، خاصة بعد التعاقد مع مجموعة من اللاعبين المميزين، ورغبة زيدان في استبعاد عدد من الحرس القديم.

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وذكرت صحيفة " آس " الإسبانية، أن زيدان قرر الإبقاء على النجم الكولومبي جيمس رودريجيز في حال النجاح في بيع إيسكو بمبلغ جيد.

وتابعت الصحيفة، أن زيدان بات لايمانع في رغبة إيسكو في الرحيل مشيرا إلى أنه سيلجأ لبقاء رودريجيز على مقاعد البدلاء بدلا من إيسكو.

ويسعى العديد من الأندية الحصول على خدما رودريجيز في مقدمتها نابولي وأتلتيكو مدريد وحدد الريال 42 مليون يورو لرحيل اللاعب الكولومبي.