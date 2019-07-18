كهربا يواصل استفزاز المستشار .. رئيس نادي الزمالك يرد : اللاعب مجمد ولن يلعب للزمالك

الموجز

نشر محمود كهربا صانع ألعاب الزمالك، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة أثناء تناوله الكعك.

وكتب كهربا، على الصورة تعليق "اسطنبول"، وقال البعض أن كهربا يستفز بهذه الصورة إدارة نادي الزمالك بعد الأزمة الأخيرة بينهم .

رئيس نادي الزمالك : كهربا مجمد ولن يلعب للزمالك

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وصرح رئيس نادي الزمالك بأنه لن يعقد جلسة مع اللاعب أو والده، مشددًا على أنه مجمد ولن يلعب للزمالك أو لأي نادٍ آخر.

وأكد : "كهربا يريد الحصول على 20 مليون جنيه في الموسم، وده في المشمش، عقد اللاعب موجود ومتوثق".