رياضة | نجم ريال مدريد يصدم زيدان وإدارة الملكي بهذا القرار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يصدم زيدان وإدارة الملكي بهذا القرار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لايزال يتمسك الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، برحيل الدولي الويلزي , جاريث بيل , خاصة بعد التعاقد مع عدد مميز من اللاعبين في مقدمتهم البلجيكي إدين هازارد.

وذكرت صحيفة " Abc " أن بيل ليس لديه عروض لأنه لاينوي الرحيل عن النادي الملكي , كما أن وكيل أعمال اللاعب يدعم موكله , الأمر الذي يجعل الأندية لاترغب بالتوقيع معه .

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وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن اللاعب خرج من خطة الفرنسي زيدان للموسم الجديد، وسيكون على دكة البدلاء.

وواصلت الصحيفة، أن وكيل اللاعب لايريد رحيله مشيرا إلى رغبة اللاعب في البقاء بالفريق الملكي في الموسم المقبل.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن بيل رفض الرحيل عن الريال، وتمسك بالبقاء مع الفريق في الموسم المقبل رافضا أي عروض قد يتم تقديمها، وهو الأمر الذي تسبب في صدمة لزيدان وإدارة الفريق الملكي واللذان وضعا بيل خارج حسابات الفريق.