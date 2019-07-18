شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع حرس الحدود ضمن اهتمامات الزمالك فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل محمد الشبينى مدافع حرس الحدود ضمن اهتمامات الزمالك فى الفترة الأخيرة، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم المقبل، وذلك على هامش مفاوضات الأبيض المزدوجة لضم إمام عاشور، صانع ألعاب غزل المحلة المعار لحرس الحدود، حيث حرص مسئولو النادى الأبيض على التفاوض مع إدارتى المحلة وحرس الحدود فى توقيت واحد لإنهاء صفقة عاشور والتى جاء من بينها إبداء اهتمام بضم مدافع حرس الحدود.

وكشف الشبينى خلال التفاوض فى الصفقة إنه لديه عرضا من مصر للمقاصة لضمه فى الموسم المقبل، إلا أنه يمنح الزمالك الأولوية الكاملة حال موافقة إدارة حرس الحدود على رحيله فى الميركاتو الصيفى.

ويبحث مسئولو الزمالك ضم مدافع جديد من عدمه خلال الفترة الجارية لتأمين هذا المركز فى الموسم الجديد، بعدما تلقى محمود علاء مدافع الفريق عروضا خارجية، إلا أنه تم تأجيل البت فيها لحين الانتهاء من الثلاثة مباريات المتبقية للفريق فى الدورى الممتاز، والتى تأتى بدايتها أمام الجونة التى ستقام يوم الأحد المقبل، ثم الإسماعيلى والأهلى على التوالى يومى 24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب، ويحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الانتصارات فى الثلاث مباريات للفوز ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، وذلك بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى للموسم الجارى.