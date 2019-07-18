شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يلجأ للحلول الودية فى أزمة محمد طلعت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد مسئولو المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح لعقد جلسة ودية مع نظرائهم بنادى سموحه للوصول لصيغة تفاهم ترضى الطرفين من أجل حل أزمة محمد طلعت مهاجم المقاولون وديا .

كان محمد فرج عامر، رئيس سموحة قد أكد أن ناديه لن يترك حقه في صفقة محمد طلعت، وسيقدم شكوى رسمية ضد اللاعب لدى اتحاد الكرة ، بعدما اتفق النادى السكندرى مع طلعت على الانتقال خلال الموسم المقبل ، ثم فوجئوا بتمديد عقده مع المقاولون العرب .

ويحاول إدارة المقاولون العرب ترضية مسئولى سموحة من أجل التنازل عن تقديم شكوى رسمية ضد اللاعب خوفا من إيقافه فى ظل الحاجة الماسة لمجهوداته بعد رحيل أحمد على لبيراميدز .