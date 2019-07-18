شكرا لقرائتكم ثروت سويلم ممثلا لاتحاد الكرة المصري في انتخابات الكاف اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يمثل ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة والقائم بأعمال رئيس الجبلاية، اتحاد الكرة المصرى فى إنتخابات الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" التكميلية والتى ستقام على هامش الجمعية العمومية اليوم الخميس بأحد فنادق القاهرة. ويحضر ثروت سويلم، ونائبه الدكتور علاء عبد العزيز الجمعية العمومية للإتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" وحفل قرعة تصفيات أمم افريقيا 2021 اللتين ستقاما اليوم الخميس بأحد فنادق القاهرة، بعد إستقالة مجلس الجبلاية السابق وإقالة الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة خافير أجيرى. وتستضيف دولة الكاميرون بطولة أمم أفريقيا 2021 بمشاركة 24 منتخب ، بعد أن استضافت مصر البطولة بمشاركة 24 منتخب لأول مرة. Advertisements

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