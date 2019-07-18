رياضة | ديمبلي يحسم قراره مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديمبلي يحسم قراره مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية فرنسية بأن عثمان ديمبلي نجم برشلونة ومنتخب فرنسا ظهر بوجه جديد في فترة الإعداد للموسم المقبل.



وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن ديمبلي أخبر إدارة برشلونة برفضه الرحيل هذا الصيف وأنه رفع راية التحدي على الرغم من انضمام مواطنه أنطوان جريزمان للبلوجرانا.



وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن ديمبلي لم يركز أيضًا مع الأنباء المثارة حول إمكانية عودة نيمار للفريق.



وكشفت الصحيفة الفرنسية أن ديمبلي يريد الاستعداد بجد، حيث اهتم بتحسين لياقته البدنية وبدأ تدريبات منفردة تحت إشراف المعد البدني للفريق قبل أسبوع كامل من موعد تجمع بقية اللاعبين.



ونوهت الصحيفة الفرنسية أن ديمبلي يؤدي هذه التدريبات برفقة مواطنه وزميله جان كلير توديبو الذي انضم إلى برشلونة في يناير الماضي.