رياضة | باريس سان جيرمان يواصل رفض عروض برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يواصل رفض عروض برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية فرنسية أن باريس سان جيرمان رفض العرض الجديد الذي قدمه برشلونة للتعاقد مع نجم الفريق البرازيلي نيمار دا سليفا.



وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن برشلونة عرض على PSG خدمات إيفان راكيتيتش وفيليب كوتينيو بالإضافة إلى 40 مليون يورو من أجل الاستغناء عن نيمار.



وأكدت الصحيفة الفرنسية أن العرض تم تقديمه بشكل شفوي إلى ليوناردو المدير الرياضي للنادي الفرنسي لكنه لم يلق قبولًا من إدارة PSG والذي يريد الحصول على المزيد من الأموال مع إدراج نجم واحد فقط في الصفقة.



وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن مسئولي باريس سان جيرمان يفضلون ضم عثمان ديمبلي لكن هذا عكس مخططات برشلونة ورغبة اللاعب الذي لا يريد الرحيل عن الكامب نو.



وألمحت الصحيفة الفرنسية أن باريس سان جيرمان يسعى للحصول على كل الأموال التي أنفقها على نيمار للموافقة على رحيله هذا الصيف وهو ما جعله يرفض مؤخرًا ضم ديمبلي وكوتينيو بالإضافة إلى 36 مليون يورو قبل أن يكرر رفضه لعرض برشلونة الجديد.