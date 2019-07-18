اخبار الرياضه

رياضة | برشلونة يتصدر المشهد ويُقلد ريال مدريد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يتصدر المشهد ويُقلد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأشارت الصحيفة أن برشلونة تعاقد مع أنطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد ليشكل هجوم قوى مع ليونيل وسواريز بجانب وجود البرازيلي كوتينيو والفرنسي عثمان ديمبيلي والكرواتي راكيتيتش والقادم الجديد الهولندي فرينكي دي يونغ والحارس الجديد نيتو من فالنسيا مما يؤكد على نوايا البلوجرانا للموسم الجديد، وأيضاً هناك أحاديث عن إقتراب ضم دا سيلفا للفريق مما سيكعل الفريق يملك قوة ضاربة.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا