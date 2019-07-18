رياضة | برشلونة يتصدر المشهد ويُقلد ريال مدريد

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وأشارت الصحيفة أن برشلونة تعاقد مع أنطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد ليشكل هجوم قوى مع ليونيل ميسي وسواريز بجانب وجود البرازيلي كوتينيو والفرنسي عثمان ديمبيلي والكرواتي راكيتيتش والقادم الجديد الهولندي فرينكي دي يونغ والحارس الجديد نيتو من فالنسيا مما يؤكد على نوايا البلوجرانا للموسم الجديد، وأيضاً هناك أحاديث عن إقتراب ضم نيمار دا سيلفا للفريق مما سيكعل الفريق يملك قوة ضاربة.