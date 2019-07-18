شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نجوم خطفوا الأضواء فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل بدء موسم الميركاتو الصيفى ، و حرص كل نادى على تدعيم صفوف فريقه بلاعبين جدد، لتحقيق اهدافه و طموحاته فى المسابقة المحلية، تردد أسم أكثر من لاعب على رأس المطلوب انضمامه لأندية بعينها، او تمت بالفعل صفقات انتقالهم .

ولأن الانتقالات سواء الصيفية أو الشتوية تخلق جو من الإثارة و الترقب بين الأندية ، فنجحت بعض الأندية فى تدعيم صفوفها ببعض اللاعبين ، وعدد من الأندية دخلت فى فى مافوضات جادة مع نجوم اخرين .

ووسط هذا السوق الصيفى ، ظهر أكثر من لاعب فى الصف الأول ، و خطفوا الأنظار فى الميركاتو ، هذا ما نرصده فى التقرير التالى ..

بن شرقى

أعلن مسئولى نادى الزمالك عن التعاقد مع المغربى أشرف بن شرقى ، لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الجديد، بعد أسابيع من الإعلان عن اقتراب صفقة القرن من الظهور فى ميت عقبة ، ليكون بن شرقى أحدث الوجوه فى القلعة البيضاء .

أحمد على

بين يوم وليلة ، انتقل احمد على لاعب المقاولون العرب ، إلى فريق بيراميدز ، ليكون اولى صفقات الفريق.

وقد وقع أحمد علي مهاجم المقاولون العرب على عقود انضمامه رسميا إلى نادي بيراميدز وحصل على مقدم التعاقد دون علم إدارة ناديه الحالى مستغلا الشرط الجزائي المتواجد في عقده مع المقاولون ، وسبق وتلقى اللاعب أكثر من عرض خلال الفترة الأخيرة ، واتفق مع إدارة الذئاب على عدم الرحيل إلا بموافقة الذئاب وعدم اللجوء للشرط الجزائي ، ورحب المقاولون بتعهد اللاعب ، مؤكدين حرصهم على مستقبل اللاعب قبل أن يفاجئ المهاجم الدولى إدارة ناديه ويقوم بتسديد الشرط الجزائي دون إبلاغ مسئولي المقاولون .

كهربا

الأكثر جدلا فى الوسط الكروى ، هو محمود عبد المنعم كهربا ، فى ظل الأزمة الدائرة بينه وبين مسئولى نادى الزمالك ، والخاصة بتجديد التعاقد ، حيث طلب بفسخ عقده مع الزمالك بداعى أن العقد الجديد غير صحيح بعد اعتماده من جانب اتحاد الكرة، عقب الموعد القانونى وفقاً لتأكيدات اللاعب ووالده .

وظهر اللاعب خلال الساعات الماضية فى صورة تجمعه بتريزيجيه لاعب قاسم باشا التركى ، لتزيد التكهنات حول انتقاله لأحد الأندية التركية .

طاهر محمد طاهر

رغم أن مسئولى المقاولون العرب نجحوا فى تجديد التعاقد مع طاهر محمد طاهر لاعب الفريق ، إلا أنه اثار الجدل خلال الساعات الماضية ، بعد أن دخل الأهلى فى مفاوضات مع المقاولون لضم اللاعب ، إلا أن الخلاف حول قيمة الشرط الجزائى بين اللاعب والأهلي تسبب في توقف المفاوضات خلال الأيام الماضية الأمر الذى هدد إتمام الصفقة ، ليتم تجميدها ، وتوقيع اللاعب على عقود التجديد للمقاولون .

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محمد عواد

اقترب محمد عواد حارس مرمى الاسماعيلى من الانتقال للقلعة البيضاء فى الموسم الجديد ، بعد تصريحات مرتضى منصور رئيس النادى أن حارس الدراويش سيكون بديلاً لمحمود عبد الرحيم جنش الذى تعرض لقطع فى وتر أكليس خلال خوضه التدريبات مع المنتخب الوطنى ، وانقطع محمد عواد عن مران الإسماعيلى فى الأيام الأخيرة بسبب رغبته فى اللعب للزمالك.

شيلونجو

نجح مسئولى نادى الإسماعيلى فى تفعيل بند الشراء فى عقد الناميبى شيلونجو ، لينتقل رسميا للدراويش بعد أن كان معارا من سموحة .

ووقع الناميبى بنسون شيلونجو، بعد أن تلقى أكثر من عرض لأندية بالدورى الممتاز خلال الفترة الأخيرة على عقود انضمام للدراويش لمدة 3 مواسم مقبلة، بناءً على رغبة من الجهاز الفنى بقيادة محمود جابر، بعد تقديمه مستوى جيد خلال فترة الإعارة.

جون انطوى

بعد أن دخل جون انطوى فى حسابات الزمالك الفترة الحالية ، كشف مصدر بالنادى الفيومى ان الفريق يتمسك بالإستثمار فى الكرة ، و رفض الصفقات التبادلية لبيع اللاعب ، مع تحديد مبلغ 35 مليون جنيها لبيعه للزمالك أوغيره من الأندية التى ترغب فى التعاقد مع اللاعب ، إلا أن أنطوى أصبح يواجه مصيرا مجهولا بعد ان تعاقد الزمالك مع بن شرقى لمدة 3 سنوات ، حيث أصبح عدد الاجانب فى الفريق الزمالك أصبح مضطر لبيع احد الاجانب قبل الموسم الجديد وفقا للوائح اتحاد الكرة الذى يمنع أكثر من 4 فى الموسم ، فى الوقت الذى يضم فيه الفريق الأبيض 5 5 اجانب هم كل من بن شرقى ، و فرجانى ساسى ، وحمدى النقاز ، و حميد أحداد بالإضافة إلى خالد بوطيب

صلاح أمين

يٌعد صلاح أمين من اللاعبين المميزين فى مركزه ، حيث كانت اخر محطاته اللعب فى فريق النجوم، ورغم أن النجوم هبط لدورى الدرجة الثانية إلا أن اللاعب نجح فى تسجيل 13 هدفا مع فريقه ، ولكن بعد هبوط النجوم ، تلقى اللاعب عروضا من مختلف الاندية ، و التى تكللت فى النهاية بالانتقال الى مصر المقاصة لمدة موسمين .

خالد أوتشو

خالد أوتشو لاعب منتخب أوغندا هو أحد اللاعبين الذين خطفوا الانظار فى بطولة أمم أفريقيا التى تقام بمصر ، من خلال مشاركته مع منتخب بلاده فى الحدث الأفريقى .

وتلقى اللاعب عروضا من عدة أندية منها المقاصة وسموحة و الإنتاج الحربى و طلائع الجيش، إلا أن المقاصة نجح فى إتمام الصفقة مع اللاعب الذى يٌعد أحد الأعمدة الأساسية مع أوغندا.

على جبر

أصبح على جبر من الأسماء المرشحة بقوة للانضمام لفريق الأهلى فى الموسم الجديد ، بعد أن وافق على تخفيض راتبه السنوى بقيمة 2 مليون جنيه لتسهيل انتقاله للأهلى فى الموسم الجديد ، حيث ان راتبه فى بيراميدز يقدر بـ15 مليون جنيه، إلا أنه وافق على الحصول مع الأهلى على 13 مليون جنيه فقط، لكن هذا المبلغ ترفضه إدارة الأهلى أيضاً لأنه يفوق القيمة التى يحصل عليها لاعبى الفئة الأولى بالنادى ، ونجح مسئولى القلعة الحمراء فى التوصل لاتفاق مع إدارة بيراميدز بخصوص ضم على جبر، واتفق مسئولو الأهلى مع بيراميدز على الحصول على خدمات على جبر مقابل إعارة الثنائى حسين السيد، ومحمد شريف لبيراميدز بخلاف المقابل المادى.