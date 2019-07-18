رياضة | رسمياً.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع لاعب الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع لاعب الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي الاتحاد السكندري في التعاقد مع لاعب وسط الزمالك أحمد رفعت مساء اليوم الأربعاء، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، لتدعيم الفريق للموسم القادم.

وقام المدير الفني للفريق السكندري طلعت يوسف بالإشادة بالإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها رفعت، وعلى قدرة إدارة النادي على توفير صفقات مميزة.

وقدم أحمد رفعت مستوي مميز خلال ظهوره مع فريق السابق إنبى والمنتخب الأوليمبي، قبل أن يتعاقد معه نادى الزمالك.

وأنهى الجهاز الإداري للاتحاد جميع الاجراءات الخاصة بعقود الإعارة، والاستغناءات للاعبين المنتقلين من نادي الزمالك لصفوف الفريق السكندري.