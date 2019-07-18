بعد واقعة القبض عليه مخمورا.. النجم الهولندي يسلي شنايدر ينفصل عن زوجته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انفصل النجم الهولندي ​ويسلي شنايدر، عن زوجته يولانثي شنايدر، ويتخذ الثنائي حاليا إجراءات الطلاق.

​شنايدر لاعب فريق الغرافة القطري الحالي، كان قد كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” ما يفيد انفصاله عن زوجته ​يولانثي شنايدر، مشيرا إلى أن إجراءات الطلاق تسير على طريق النهاية.

النجم الهولندي لاعب ريال مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي، هاجم في منشوره الصحافة التركية التي قالت غن يولانثي تريد منه مبلغ 19 مليون يورو، وإنه عرض عليها 15 مليون يورو مقابل الطلاق منها.

Advertisements

ويسلي وصف ما تداولته الصحف بأنه كلام أحمق، وأن من يصدق هذا الكلام ليس لديه عقل على حد تعبيره، مؤكدا أن لا أحد منهما يريد مالا من الآخر.

شنايدر كان قد دافع أيضا خلال منشوره عن يولانثي قائلا: إنه يحترمها وغنها تعتني به وبابنهما جيدا رغم أن علاقتهما الزوجية قد انتهت عمليا، وأنه قد ارتكتب الكثير من الأخطاء خلال حياته الزوجية.

يشار إلى أن الشرطة الهولندية كانت قد ألقت القبض على شنايدر، مؤخرا بعدما أتلف سيارة خلال رقصه فوقها مخمورًا، ما تسبب في تلفيات بقيمة 5 آلاف جنيه إسترليني.. وأفرجت عنه بعد دفعه مبلغًا بقيمة 5382 جنيها إسترليني بعد اتفاقه مع صاحب السيارة التالفة.