شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب تونس: عانينا أمام نيجيريا بسبب الإرهاق والإصابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الفرنسي آلان جريس، المدير الفني لمنتخب تونس، إن فريقه كان يعاني من الإرهاق الشديد مثل المنتخب النيجيري، مؤكدًا أنه خسر لاعبين في المباراة للإصابة، موضحًا أن فريقه أنهى بطولة الأمم الإفريقية في حالة شديدة من الإرهاق والتعب.

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أضاف جريس، في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي، أن جماهير منتخب تونس كانت تنتظر الوصول إلى الدور نصف النهائي منذ بطولة عام 2004، ونجحنا في مهمتنا بالبطولة التي أقيمت بمشاركة 24 منتخبًا، مشددًا على أن منتخب بلاده يضم لاعبين صغار وهذا يجعلني متفائلاً بالمستقبل.

أوضح أنه راض تمامًا عن اختياراته للمنتخب بشكل كبير، وكذلك النتائج التي قدمها في البطولة، قائلاً: «لقد عانيت من الظلم أمام منتخب السنغال، ولا يمكننا إلا أن نقدر المجهود المبذول من اللاعبين على مدار البطولة. البطولة كانت رائعة للغاية، ولكن مع الأسف عانينا من الإصابات قبل مواجهة نيجيريا وكذلك أثناء اللقاء نفسه».

مضى قائلًا: «بعد انطلاق البطولة لم نكن على المستوى اللائق أو المتوقع، ولكن نجحت في تحسين أداء اللاعبين وكان ذلك رهان على حرفيتنا، الخطأ الذي تلقينا بسببه هدف الخسارة اليوم أمام نيجيريا تكرر في وقت سابق، وهو أمر بشري لا يمكن تفاديه، ولكن الأخطاء تراكمت وهذا أمر محزن وصعب».