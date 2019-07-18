شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب نيجيريا: سعيد بـ«برونزية الكان».. ومتفائل بمستقبل اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب الألماني جيرنوت روهر، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، عن سعادته لإحراز المركز الثالث، وأنه نجح في الفوز على منتخب تونس المصنف الثاني على مستوى إفريقيا، مشيرًا إلى أن نسور قرطاج لم يخسروا أي مباراة منذ وقت طويل، فقد خسروا أمام السنغال في الوقت الإضافي.

قال «روهر»، في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي، إنه أخبر لاعبيه بضرورة الفوز أمام تونس، وقال لهم إن الفوز في النهائي المصغر بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، أفضل من الخسارة في المباراة النهائية، مشددًا على أنه كان لابد من إيجاد دوافع تحفيزية للاعبين قبل هذه المباراة بعد الإحباط الكبير بسبب خسارة نصف النهائي، موضحًا أنها أول ميدالية له في بطولة الأمم الإفريقية.

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أضاف: «نجحت في تعويض خسارتين سابقتين من ألان جريس في وقت سابق، لقد زاملته 10 سنوات في بوردو الفرنسي، وبعدها أصبحنا متنافسين كمدربين، ومن الجيد في كرة القدم أن يكون لدينا هذا النوع من الصداقات».

تابع: «نحن أمضينا في مصر 6 أسابيع ونصف، أمتلك في قائمتي 23 لاعبًا، جميعهم شارك في كل المباريات، وهذا كان أهم أهدافنا، واجهنا بعض الأخطاء، ولكنها كانت أخطاء فردية، لاعبونا صغار في السن ولكنهم سوف يتحسنون، لذلك أشعر بالتفاؤل تجاه المستقبل، مشددًا أن الفريق كان لديه روح معنوية كبيرة، وكذلك عقل محترف، وخسر أمام مدغشقر في دور المجموعات، ولكن قدم رد فعل مختلف أمام الكاميرون، ثم ربح أمام جنوب إفريقيا، لقد كان هذا أمرًا جيدًا، وخسرنا أمام الجزائر في نصف النهائي في الثانية الأخيرة من المباراة، ولكننا قدمنا رد فعل مختلف وجيد اليوم أمام تونس».

اختتم بأن قوة فريقه تكمن في روحه وكذلك الإلتزام الفني للاعبين، وهذا يؤكد أن المنتخب ليس سيئًا للغاية، ووجه شكره لقائد المنتخب جون أوبي ميكيل، مثمنًا على دوره مع الفريق، قائلاً «نسعى للبحث عن بعض لاعبي الوسط في الفترة المقبلة، ولكن الأمر يعتمد على ما يفعله اللاعب في ناديه، المنتخب النيجيري يمتلك لاعبين فقط في إنجلترا يلعبان بشكل دائم»، وأنهى حديثه قائلاً: «علينا أن نعمل لنجد لاعبين يستطيعون تعويض اللاعبين الكبار».