الحبسي يودع الزعيم

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) ودع الحارس العماني علي الحبسي فريق الهلال أمس بمخالصة مالية بعد أن أمضى سنتين بالهلال حقق معه بطولة الدوري وكأس السوبر، وهو اللاعب الأجنبي الوحيد في الكرة ودع الحارس العماني علي الحبسي فريق الهلال أمس بمخالصة مالية بعد أن أمضى سنتين بالهلال حقق معه بطولة الدوري وكأس السوبر، وهو اللاعب الأجنبي الوحيد في الكرة السعودية الذي يحقق مع فريقه بطولتي السوبر والكأس، ولعب مع الهلال في جميع البطولات،‏ 44 مباراة ‏سجل عليه 47 هدفاً، وحافظ على شباكه 11 مباراة. ‏حصل على بطاقتين صفراوين وبطاقة حمراء وحيدة، فيما حقق مع الهلال بطولتي الدوري والسوبر. وبعد أن أعلن الحبسي المغادرة من نادي الهلال أنشأت الجماهير الهلالية هاشتاقاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر) اختارت له اسم (#شكرا_علي_الحبسي)، عرفاناً منها وتقديراً لماقدمه خلال المدة الاحترافية التي قضاها مع زعيم آسيا. وقد علق الحبسي على هذا الهشتاق قائلاً: «الشكر لكم يا أغلى جمهور بقلبي، ربي يحفظكم أنتم بالقلب دائماً». وبعد المخالصة للحارس علي الحبسي يكون الفريق الهلالي استغنى عن الحارس الأجنبي في هذا المركز الموسم القادم، وسيعتمد على الثلاثي عبدالله المعيوف ومحمد الواكد والحارس الشاب نواف الغامدي حارس المنتخب لفئة الشباب.



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