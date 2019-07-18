شكرا لقرائتكم خبر عن سيارة تنهي أزمة عبدالمجيد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة) استلم حارس الأهلي المعتزل عبدالمجيد الغامدي هديته المقدمة من شركة المجدوعي هيونداي عبارة عن سيارة سوناتا 2019 تكفلت الشركة بكامل تكاليفها المادية مناصفة مع شركة كريم لخدمات التوصيل إلى جانب تأمين السيارة من شركة ميدغلف، على إثر تجاوب الشركات مع الخبر المنشور في "الخليج 365". بدوره، ثمن الغامدي هذه الوقفة الصادقة من قبل الشركات مثنياً في الوقت ذاته على حرص المسؤولين طوال الفترة الماضية على الانتهاء من الإجراءات لتسجيل السيارة باسمه، واصفاً هذه البادرة بقمة الوفاء والشهامة من المسؤولين في الشركات المتجاوبة مع قصته، نظير التكفل بجميع المصاريف، مختتماً حديثه بالشكر لكل من ساهم في حل معاناته بالوقوف معه سواء مادياً أو معنوياً، خصوصا صحيفة "الخليج 365" صاحبة المبادرة الأولى في تسجيل موقف إنساني تجاه أفراد أسرتي التي لن تنسى هذا الجميل ما حيينا.

استلم حارس الأهلي المعتزل عبدالمجيد الغامدي هديته المقدمة من شركة المجدوعي هيونداي عبارة عن سيارة سوناتا 2019 تكفلت الشركة بكامل تكاليفها المادية مناصفة مع شركة كريم لخدمات التوصيل إلى جانب تأمين السيارة من شركة ميدغلف، على إثر تجاوب الشركات مع الخبر المنشور في "الخليج 365". بدوره، ثمن الغامدي هذه الوقفة الصادقة من قبل الشركات مثنياً في الوقت ذاته على حرص المسؤولين طوال الفترة الماضية على الانتهاء من الإجراءات لتسجيل السيارة باسمه، واصفاً هذه البادرة بقمة الوفاء والشهامة من المسؤولين في الشركات المتجاوبة مع قصته، نظير التكفل بجميع المصاريف، مختتماً حديثه بالشكر لكل من ساهم في حل معاناته بالوقوف معه سواء مادياً أو معنوياً، خصوصا صحيفة "الخليج 365" صاحبة المبادرة الأولى في تسجيل موقف إنساني تجاه أفراد أسرتي التي لن تنسى هذا الجميل ما حيينا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.