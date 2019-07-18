شكرا لقرائتكم خبر عن أعين القدساويين تراقب الإدارة بعد بيع «كمارا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

طالب عدد من القدساويين إدارة نادي القادسية برئاسة مساعد الزامل، بسرعة التعاقد مع لاعبين يمثلون إضافة حقيقة للفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، وجاءت هذه المطالبات بعد بيع عقد مهاجم الفريق هارون كمارا لنادي الاتحاد في صفقة تجاوزت مبلغ الـ 25 مليون ريال.

وأعلنت إدارة نادي القادسية أمس الأول عن موافقتها بيع عقد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم هارون كمارا لنادي الاتحاد، بعد مفاوضات طويلة استمرت على مدى أسبوعين، واستطاع نادي الاتحاد كسب خدمات اللاعب بعد منافسة قوية مع نادي الهلال الذي انسحب من الصفقة بعد رفع قيمة اللاعب من قبل إدارة نادي القادسية.

وبعد الإعلان الرسمي عن انتقال اللاعب هارون كمارا لصفوف نادي الاتحاد، ازدادت مطالبات الجماهير القدساوية بجلب نجوم مميزين يستطيعون صنع الفارق وتعويض رحيل كمارا، خصوصا أن الجماهير القدساوية لن ترضى سوى بنجوم يستطيعون انتشال الفريق والمنافسة بقوة في دوري الدرجة الأولى للمحترفين، وفي حال لم تستطع الإدارة جلب لاعبين مميزين أو تصعيد نجوم من الفئات السنية يمثلون ثقلا حقيقيا لفريق القادسية، فإن أسهم الجماهير القدساوية سوف تكون مصوبة تجاه إدارة الزامل طوال منافسات دوري الدرجة الأولى، خصوصا أن عودة الفريق القدساوي إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هي هدف القدساويين هذا الموسم.