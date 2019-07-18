شكرا لقرائتكم الزمالك يزاحم الأهلى على صفقة البلايلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يزاحم مسئولو نادى الزمالك نظراءهم فى الأهلى على صفقة ضم النجم الجزائرى يوسف البلايلى لاعب الترجى التونسى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرغب نادى الزمالك فى إفساد الصفقة على المارد الأحمر لرفع سعر اللاعب وتعطيل انتقاله للقلعة الحمراء.

كان مسئول أهلاوى قد تحدث مع البلايلى،لبحث انتقاله للقلعة الحمراء مستغلاً تواجده فى مصر برفقة منتخب الجزائر الذى صعد لمواجهة السنغال فى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الافريقية.

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ويرغب البلايلي فى اللعب للأهلى، إلا أن هناك صعوبة بالغة فى مسألة انتقاله للقلعة الحمراء، بعد تلقيه عرضين رسميين من السد القطرى مقابل 5 ملايين يورو ونادى الدحيل القطرى الذى عرض 8 ملايين يورو للحصول على خدمات اللاعب المتألق.

من جانبه يرفض البلايلى، حال رحيله عن الترجى، الانتقال لأى نادٍ فى الشرق الأوسط سوى الأهلى، إلا أن القيمة المالية المرتفعة تحول دون ضمه، ليفضل اللاعب الانضمام لأحد الأندية الأوروبية، وبالفعل تلقى اللاعب أكثر من عرض شفهى أوروبى عن طريق وكيل أعماله.