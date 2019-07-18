الهلال يودع الحبسي.. والاتحاد يخطف كمارا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أنهى الهلال السعودي ارتباطه مع الحارس العماني علي الحبسي بعد موسمين قضاهما الأخير في صفوف النادي السعودي قادماً من ريدينج الإنجليزي في صفقة لثلاثة مواسم قضي منها موسمين وتم تعطيل تفعيل بند الموسم الثالث.

على صعيد آخر، أعلن اتحاد جدة ضم مهاجم القادسية هارون كمارا لمدة 3 سنوات بعد منافسة مع الهلال الذي انسحب في الأمتار الأخيرة.

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وتبلغ قيمة الانتقال 22 مليون ريال سعودي تسدد على دفعات، وأغلقت إدارة الاتحاد بقيادة أنمار الحائلي بهذه الصفقة خانة لاعب المواليد.

من جانبه، وقع الوحدة عقداً مع متوسط الميدان الأسترالي كرايج جودوين قادماً من ادلايد الأسترالي، وفي ذات الوقت قدم النادي المكاوي الشكر للجزائري زيدان مباركو بعد فك الارتباط بين الجانبين.

وأعلن الرائد اتفاقه مع لاعب النصر المغربي محمد فوزير على عقد يمتد لموسمين نظير 1.8 مليون دولار شريطة اجتياز الاختبار الطبي.

على خط آخر، يعقد الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة اليوم مؤتمراً صحفياً يعلن من خلاله استراتيجية دعم الأندية في الموسم الجديد،وكان الأمير عبدالعزيز قد دشن شعار بطولة العالم للأندية لكرة اليد «السوبر جلوب» باعتماد النمر العربي تميمة للبطولة التي تستضيفها المملكة في 27 أغسطس المقبل بمشاركة 10 أندية هي الوحدة ومضر «السعودية» وبرشلونة «إسبانيا» وكيل «ألمانيا» والزمالك «مصر» ونيويورك سيتي «أمريكا» وفاردا «مقدونيا» وجامعة سيدني «أستراليا» وتاوباتي «البرازيل» والدحيل «قطر».