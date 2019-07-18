رياضة | رسميًا .. ساندرو يجدد تعاقده مع التعاون السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا .. ساندرو يجدد تعاقده مع التعاون السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي التعاون السعودي في تجديد عقد نجم الفريق البرازيلي ساندرو مانويل حتى عام 2022 وجاء ذلك التجديد بسبب حاجة الفريق إلى جهود اللاعب بالإضافة إلى كونه من أهم العناصر في الفريق إن لم يكن أهمهم.

وقد حقق لاعب خط الوسط البرازيلي ساندرو مانويل مع نادي التعاون السعودي بطولة كأس الملك الموسم الماضي والمركز الثالث في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وقد شارك ساندرو مانويل الموسم الماضي في 26 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين صنع فيها هدفين وشارك في 6 مباريات في الكأس سجل فيها 3 أهداف. ويستعد أعضاء مجلس إدارة الفريق إلى تدعيم الفريق بصفقات تليق بمستوى المنافسة في الدوري السعودي.

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