رياضة | ماهر الكنزاري مدرب تونس: المربع الذهبي كاد ان يكون هدفنا.. ولم نستطيع التجهيز جيدا لمباراة اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماهر الكنزاري مدرب تونس: المربع الذهبي كاد ان يكون هدفنا.. ولم نستطيع التجهيز جيدا لمباراة اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مدرب منتخب تونس ماهر الكفزاوي ان المربع الذهبي كاد ان يكون هدفنا ولكن مباراة نصف النهائي امام السنغال ادت لعدم تحقيق ما نتمناه ولم نصل للنهائي.

وتابع: "لم نستطيع التجهيز جيدا لمباراة اليوم بسبب ضيق الوقت".

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وأضاف:"كانت مباراة نهائي المهزومين ونفسيا لم نكن في المباراة بشكل كبير واجمالا كانت مشاركتنا ايجابية".

وأختتم: "رسالتي لجماهير تونس اننا قدمنا ما كان في استطاعتنا".

يذكر أن المنتخب التونسي خسر أمام نظيره النيجيري بنتيجة 1/0 في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في كأس أمم افريقيا.