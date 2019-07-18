الامارات | شراكة بين «إم جي موتور» ونادي ليفربول

شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة بين «إم جي موتور» ونادي ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقعت شركة «إم جي موتور» (إم جي موتورز) للسيارات عقد شراكة مع نادي ليفربول لكرة القدم، أصبحت بموجبه العلامة التجارية البريطانية المنشأ الشريك الدولي الرسمي لنادي كرة القدم الشهير عالمياً. وقد جرى حفل التوقيع على هذه الاتفاقية في «استاد آنفيلد» التابع للنادي العريق ببريطانيا، يوم الإثنين الـ15 من يوليو 2019. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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