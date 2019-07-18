شكرا لقرائتكم الجزائر تواصل استعداداتها لمواجهة السنغال في النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يستكمل المنتخب الجزائري تحضيراته في القاهرة للنهائي الإفريقي الذي يشهد مواجهة السنغال لثاني مرة في سعي المدرب جمال بلماضي إهداء بلاده الكأس بعد غياب استمر 29 عاما.

وكانت الجماهير حاضرة في أجواء احتفالية مفعمة بالحماس والأمل، على الموعد لدعم ومؤازرة منتخبها كما اعتادوا منذ انطلاق البطولة في الشهر الماضي.

وسيشهد استاد القاهرة الدولي يوم الجمعة نهائي البطولة الإفريقية، وستحضر الجزائر للمرة الثالثة كما ستسعى للقوز بثاني ألقابها فيما ستحاول السنغال رفع الكأس لأول مرة في تاريخها.