شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 17 / 7 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 17 / 7 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، اتحاد الكرة يترقب مصير رينارد مع المغرب للتعاقد معه اتحاد الكرة يترقب مصير رينارد مع المغرب للتعاقد معه أزمة فى حكام قمة الأهلي و الزمالك بسبب الإجازات و الوديات طاهر أبو زيد يختار محمد عبد السلام لمنصب النائب لقائمته بإنتخابات اتحاد الكرة ساعات تفصل كهربا عن التوقيع لأحد أندية الدورى التركى رسميًا.. الزمالك يضم كريم بامبو 4 سنوات Advertisements الشرطة العراقى يجدد طلب إستعارة معروف يوسف من الزمالك سوبر كورة.. الإسماعيلى يضع شروطا تعجيزية لانتقال مدافعه للأهلى جهاز الاستشفاء الجديد يصل الأهلى ويدخل الخدمة أول أغسطس الغزال يُفضل التشكيك على العروض المحلية حال الرحيل عن الأهلى المقاولون العرب يهزم الإسماعيلي 1/2 ودياً

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حصاد الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 17 / 7 / 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.