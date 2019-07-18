صور .. المقاصة يلعب وديا مع "المتحدة" .. ومحاضرات خاصة للاعبين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر للمقاصة، خوض مباراة ودية مساء غدٍ الخميس ، أمام فريق المتحدة، على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع، في إطار استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد.
وخاض فريق المقاصة، مران اليوم الأربعاء ، على فترتين صباحية ومسائية ، في إطار تطبيق الجهاز الفني لسياسية اليوم الكامل قبل بداية فترة الإعداد الثانية ، والدخول في معسكر مغلق بالإسكندرية .
وعقد المدير الفنى محاضرة فنية للاعبي الفريق على "السبورة " ، قبل بداية المران ، شرح خلالها بعض الأمور الفنية والخططيه والمهام الخاصة لكل مركز لتنفيذها خلال التدريبات .
وركز المدير الفنى خلال المران على متابعه البرنامج البدني للاعبين، للوصول إلى افضل المعدلات البدنية ، وتدريب اللاعبين على بعض الجمل.
لاعبى مصر المقاصة (2)
لاعبى مصر المقاصة (1)
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