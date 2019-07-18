الحاج ضيوف لـ" تايم سبورت " : مصر هى" برازيل أفريقيا ".. و رمزى من أفضل مدافعي العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الحاج ضيوف نجم منتخب السنغال السابق أن المنتخب المصرى يشبه البرازيل داخل قارة أفريقيا ولابد أن يتواجد فى جميع نسخ بطولة كأس العالم القادم بسبب الامكانيات التى تمتلكها من لاعبين و كوادر رياضية كبيرة .
وأضاف الحاج ضيوف خلال تصريحات تلفزيونية لقناة " تايم سبورت " عندما كنت ألعب أمام هاني رمزي مدافع منتخب مصر السابق كان لابد أحصل على بعض الراحة، و الجميع يعلم أن هاني رمزي كان واحد من أفضل المدافعين في العالم .
وأشار الحاج ضيوف إلى أن المنتخب المصرى يمتلك محمد صلاح وتريزيجيه من المواهب الكبيرة التى تتواجد فى عالم كرة القدم العالمية بسبب امتلاكهم قدرات فنية و مهارية عالية .
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