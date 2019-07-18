شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف حقيقة مفاوضات الأهلى لضم عمر جابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت إدارة بيراميدز الطريق أمام رحيل أي نجم داخل صفوف الفريق، مطالبين أي نادي يرغب فى التعاقد مع أي لاعب بإرسال عرض مناسب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وأرتبط اسم عمر جابر بالرحيل عن بيراميدز خلال الميركاتو الصيفي القادم، حيث أرتبط أسمه بالعودة للزمالك أو الإنتقال للأهلي.

وكشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي حقيقة الدخول فى مفاوضات لضم عمر جابر، مؤكداً أن اللاعب خارج حسابات الأهلى فى الفترة القادمة، مضيفاً أن علي جبر هو المطلوب الوحيد في صفوف بيراميدز من قبل الأهلى حتى هذه اللحظة.

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