شكرا لقرائتكم خالد الغندور : بن شرقي صفقة القرن ويعرف قيمة وحجم الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى خالد الغندور، إن صفقة تعاقد الزمالك مع اشرف بن شرقي تعد مدوية لما يمتلكه من مهارات وقدرات فنية عالية مؤكدا أن اللاعب سيكون إضافة كبيرة وتدعيم قوى لصفوف الفريق الأبيض فى الخط الأمامى.

أكد الغندور لـ الخليج 365، أنه كان فى استقبال اشرف بن شرقي فى مطار القاهرة الدولى موضحا أن لمس فى أول مقابلة للاعب مدى تقدير لحجم كيان ونادى الزمالك الكبير موضحا أنه يتوقع أن يكون للاعب مستقبلا باهرا داخل جدران نادى الزمالك.

أوضح نجم الزمالك الأسبق أنه صاحب لقب صفقة القرن الذى أطلقها على اللاعب مؤكدا أنه يستحق هذا المسمى لما سيمثله اللاعب من ذخيرة قوية للزمالك فى خط الهجوم.

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ووجه الغندور الشكر لمرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك وكذلك أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة لما بذلاه من جهد فى إتمام صفقة انتقال اشرف بن شرقي لصفوف ميت عقبة.