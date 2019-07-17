رابط ملخص مباراة تونس ونيجيريا اليوم في مباراة تحديد المركز الثالث من كأس أمم إفريقيا 2019

انتهت نتيجة مباراة تونس ونيجيريا اليوم في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس إفريقيا 2019، في مجريات شوط المباراة الأول بتقدم منتخب نيجيريا بنتيجة هدف دون رد، سجله المهاجم ايجالو بعد خطأ دفاعي مشترك بين الحارس ومدافع المنتخب التونسي، ليتأجل الحسم إلى مجريات الشوط الثاني من المباراة، الذي لم يعرف جديد على النتيجة، لتنتهي الأمور بفوز نيجيريا بهدف دون رد، وفي الأسفل ستجدون رابط ملخص مباراة تونس ونيجيريا اليوم.

مباراة تونس ونيجيريا

مباراة تونس ونيجيريا اليوم، القنوات الناقلة لمباراة المنتخب التونسي والمنتخب النيجيري، ستكون هي قي قناة بي إن سبورت أش دي ماكس 1، وقناة بي إن ماكس أش دي 2، وسيتواجد في التعليق من خلالها على أحداث المباراة المعلق التونسي رؤوف خليف.

مباراة تونس ونيجيريا، كما سيكون تردد قناة تايم سبورت المفتوحة من بين القنوات المجانية المفتوحة الناقلة التي ستعرض مشاهدة مباراة تونس ونيجيريا مباشرة مجانا اليوم، حيث قناة تايم سبورت تعتبر القناة المفتوحة الناقلة لكاس أمم إفريقيا 2019 مجانا.

مباراة تونس ونيجيريا اليوم، يدخلها المنتخب التونسي بهد الهزيمة في مباراة دور النصف النهائي الأول من البطولة الإفريقية ضد المنتخب السنغالي، وذلك بنتيجة هدف دون رد من خلال الأشواط الإضافية من اللقاء.

مباراة تونس ونيجيريا مباشرة، يدخلها منتخب نيجيريا بعد أن انهزم هو الأخر في مباريات الدور النصف النهائي ضد المنتخب الجزائري، وذلك بنتيجة هدفين مقابل هدف في مباراة مثيرة حسمها المنتخب الجزائري لصالحه في الدقيقة الأخيرة من الوقت البديل من المباراة.

نتيجة مباراة تونس ونيجيريا الان

في هذه الفقرة سنتابع معكم نتيجة مباراة المنتخب التونسي والمنتخب النيجيري اليوم في مباراة تحديد المركز الثالث من كأس أمم إفريقيا 2019، الأن وصول حافلة المنتخبين إلى محيط ملعب السلام.

الآن نزول لاعبي المنتخب التونسي والمنتخب النيجيري إلى ارضية ملعب المباراة “ستاذ السلام” من أجل الإحماء البدني.

نهاية لاعبي المنتخبين من الإحماء والعودة إلى غرف الملابس.

الآن دخول لاعبي المنتخبين من جديد إلى أرضية ملعب المباراة، وأداء النشيد الوطني للمنتخبين.

الان بداية متابعة نتيجة مباراة تونس ونيجيريا.



هدف المنتخب النيجيري الأول “Nigeria goal” في الدقائق الأولى من المواجهة في حدود الدقيقة الثالثة من المباراة.

وجاء هدف نيجيريا الأول عن طريق اللاعب أودين ايغالو بعد خطأ من الحارس ومدافع المنتخب التونسي.

فرصة للمنتخب التونسي عن طريق فرجاني ساسي والكرة بجانب المرمى.

تقدم منتخب نيجيريا بهدف دون رد في حدود الدقيقة السابعة عشر من المواجهة.

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الدقيقة الثلاثون من شوط اللقاء الأول.

منتخب نيجيريا مستمر في التقدم بهدف دون رد.

تغير من المنتخب التونسي خروج الخنيسي ودخول فارس جواد.

الدقيقة الأخيرة من شوط المواجهة الأول.

الوقت البديل الان.

إصابة مهاجم منتخب نيجيريا ومسجل الهدف ايجالو.

نهاية شوط المباراة الأول من مباراة تونس ونيجيريا الان بتقدم المنتخب النيجيري بنتيجة هدف دون رد.

الان بداية شوط المباراة الثاني بين المنتخب التونسي والمنتخب النيجيري.

فرصة للمنتخب التونسي مع بداية شوط المباراة الثاني.

الدقائق الأخيرة من المباراة تقدم نيجيريا بهدف دون رد.

نهاية المباراة بفوز المنتخب النيجري بنتيجة هدف دون رد ، لينهي البطولة في المركز الثالث.

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فيديو يوتيوب ملخص مباراة تونس ونيجيريا اليوم.

موعد مباراة نهائي كأس إفريقيا 2019.