نتيجة مباراة تونس ونيجيريا اليوم الأربعاء 17-7-2019 في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019

نتيجة مباراة تونس ونيجيريا، حيث تتجه جميع عشاق كرة القدم حول العالم نحو استاد القاهرة، حيث اللقاء الذي يجمع بين تونس ونيجيريا في إطار مباراة تحديد المركز الثالث بأمم إفريقيا 2019 في واحدة من المباريات التي ينتظرها عشاق المنتخب التونسي من أجل حفظ ماء الوجه، والحصول على المركز الثالث في أمم إفريقيا 2019 في حال الفوز خلال مباراة اليوم.

مباراة تونس ونيجيريا

من المقرر أن يكون موعد مباراة تونس ونيجيريا اليوم الأربعاء الموافق 17-7-2019 في إطار مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بأمم إفريقيا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة، وستكون مباراة تونس ضد نيجيريا منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة، وذلك من خلال قناة بس أن ماكس الأولي ، كما سيكون هناك تغطية خاصة لأحداث المباراة من خلال استوديو تحليلي يضم عدد من نجوم الوطن العربي.

نتيجة مباراة تونس ونيجيريا اليوم