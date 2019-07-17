تفاصيل إنتقال "بامبو" للزمالك لمدة 4 سنوات.. وحقيقة توقيع اللاعب لـ 3 أندية في نفس الوقت

أحمد أبوعقيل

نجح مسئولو نادى الزمالك فى التعاقد مع كريم بامبو مهاجم الإسماعيلى، لمدة 4 سنوات مقبلة، فى صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانهى مسئولو الزمالك صفقة ضم كريم بامبو، بعد عدة جلسات عقدها اللاعب مع المسئولون، ليوقع على عقود انضمامه للقلعة البيضاء رسيمًا لمدة 4 سنوات مقبلة.

وكان كريم بامبو أحد العناصر المطلوبة بشدة داخل النادي الأهلي فى الميركاتو الصيفى الحالى، لكن لم يحسم مسئولو القلعة الحمراء الصفقة، بشكل رسمى، ليستغل الزمالك الموقع ويحصل على توقيع اللاعب رسميا.

وسبق وحصل النادي الأهلي على توقيع كريم بامبو لمدة 5 مواسم قادمة لكن بعد تمديد عقد رمضان صبحى صانع ألعاب الفريق المعار من هدرسفيلد الإنجليزي، تم تعديل الموقف تجاه صفقة لاعب الإسماعيلى.

وينتهى عقد كريم بامبو مع الإسماعيلى بنهاية الموسم الحالى، ويحق له التوقيع لأى ناد خلال الفترة الجارية دون الحصول على إذن مسئولى الدراويش.

مقدم العقد

وحصل كريم بامبو على 2 مليون جنيه، قيمة مقدم تعاقده مع الفارس الأبيض، وذلك خلال الجلسة التى عقدها اللاعب مع أحد مسئولى النادى ووقع خلالها على عقد ممتد لـ 4 سنوات مقبلة.

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وسبق وحصل النادي الأهلي على توقيع كريم بامبو لمدة 5 مواسم قادمة لكن بعد تمديد عقد رمضان صبحى صانع ألعاب الفريق المعار من هدرسفيلد الإنجليزي، تم تعديل الموقف تجاه صفقة لاعب الإسماعيلى.

بامبو مهددًا بالإيقاف

ووقع بامبو لعدد من الأندية على رأسها الأهلى والزمالك وسموحة خلال الأيام الماضية ليضع اللاعب نفسه أمام ممر الإيقاف تنفيذا للائحة شئون اللاعبين بالاتحاد المصرى لكرة القدم.

وجاء انتهاء تعاقد اللاعب الأسمر مع ناديه السابق الفريق الكروى الأول بنادى الإسماعيلى ليفتح باب الأمل لعدد من الأندية فى الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

واشتد الصراع بين الأهلى والزمالك فى سوق الانتقالات الصيفية حيث أصبح كل ناد يقوم بالتوقيع يوميًا مع صفقات جديدة للرد إعلاميا واستعراض عضلاته أمام الجماهير.