أتلتيكو مدريد يتعاقد مع المدافع الدولي الإنجليزي تريبيير

أعلن أتلتيكو مدريد وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، يوم الأربعاء، تعاقده مع مدافع توتنهام ومنتخب إنجلترا كيران تريبيير، لمدة ثلاثة مواسم.
وقال النادي الإسباني في بيان له: “أتلتيكو مدريد وتوتنهام توصلا إلى اتفاق بخصوص انتقال اللاعب الإنجليزي. المدافع الأيمن وقع عقدا يربطه بالنادي في المواسم الثلاثة المقبلة”.
ولم يكشف أتلتيكو مدريد عن قيمة الصفقة، بيد أن وسائل إعلام إسبانية قدرتها بـ 22 مليون يورو.
واكتفى النادي الإسباني بالقول إن “المدافع الإنجليزي انضم إلى صفوف النادي بعدما اجتاز الفحص الطبي بنجاح”.
وواصل أتلتيكو مدريد تعزيز خط دفاعه بعد تعاقده مع المدافع الأيسر البرازيلي، رينان لودي، وذلك بعد رحيل مدافعيه الدوليين قائده الأوروغوياني دييغو غودين (إنتر ميلان الإيطالي) والفرنسي لوكاس هرنانديز (بايرن ميونيخ الألماني) والبرازيلي فيليبي لويس.
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