إنفانتينو ينفي وقف التعاون مع “كاف” بسبب مزاعم فساد

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، اليوم الأربعاء، إن التعاون مع الاتحاد الأفريقي “سيحسن بشكل هائل” مستوى اللعبة في القارة.

ونفى إنفانتينو التكهنات بشأن تعطل التعاون المشترك بسبب مزاعم الفساد ضد رئيس الاتحاد الأفريقي، أحمد أحمد.

وكٌلفت الأمين العام في “فيفا”، السنغالية فاطمة سامورا، بالإشراف على شؤون اللعبة في أفريقيا لمدة ستة أشهر اعتباراً من أغسطس (آب) من أجل المساعدة في عملية إصلاح المنظمة وسط حالة الفوضى.

وحضر إنفانتينو اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي اليوم الأربعاء، حيث استعرضت خطة مقترحات تشمل تغييراً محتملاً في نظام المسابقات القارية ومراجعة أداء الحكام وتحسين إجراءات الأمن في الملاعب.

وتابع إنفانتينو “نتعامل بديمقراطية واستمعنا إلى تعليقات الجميع وسنحاول سوياً بذل أقصى جهد وأطالب فقط بالحكم على النتائج وليس التكهنات”.