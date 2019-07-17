مدافع ليفربول السابق: محمد صلاح واحد من أفضل خمسة لاعبين في العالم

أكد راجنار كلافان مدافع ليفربول السابق، أن محمد صلاح يعد من أفضل خمسة لاعبين علي مستوي العالم، لكنه رفض التأكيد بفوز النجم المصري بجائزة الكرة الذهبية.
وقال كلافان في تصريحات لموقع سينتو ترنتونو الإيطالي "محمد صلاح لاعب عظيم، ربما يكون واحد من افضل خمسة لاعبين علي مستوي العالم"
وعن إمكانية فوز محمد صلاح بالكرة الذهبيةأجاب "حقيقة لا أعلم أحقيته بالفوز بتلك الجائزة".
ونجح صلاح في الموسم الماضي في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى لقب هداف الدوري الانجليزي، بالمشاركة مع زميله ساديو مانى، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج، لاعب آرسنال.
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