شكرا لقرائتكم خبر عن سامبدوريا الإيطالي يسعى لضم «تريزيجيه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى نادي سامبدوريا الإيطالي لكرة القدم، اهتمامه بضم محمود حسن «تريزيجيه» لاعب منتخب مصر وقاسم باشا التركي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر موقع «توتو ميركاتو» الإيطالي، أن سامبدوريا مستعد لدفع عشرة ملايين يورو من أجل التعاقد مع تريزيجيه، 24 عامًا.

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وكان تريزيجيه شارك مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا الجارية، حيث خرج الفريق من دور الستة عشر أمام منتخب جنوب أفريقيا، لكنه كان واحدًا من اللاعبين الذين لفتوا الأنظار إليهم في البطولة.

وسجل تريزيجيه هدفًا في شباك زيمبابوي في افتتاح البطولة، حيث قاد منتخب مصر للفوز، قبل أن يقدم تمريرة حاسمة لزميله محمد صلاح الذي سجل هدفًا في المباراة الثانية أمام منتخب الكونغو الديمقراطية.

وكانت تقارير صحفية ربطت تريزيجيه بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي، حيث ترغب أندية واتفورد وأستون فيلا وإيفرتون في التعاقد معه.

وتألق تريزيجيه مع قاسم باشا في موسمه الثاني في الدوري التركي، حيث سجل تسعة أهداف، وقدم عشرة تمريرات حاسمة لزملائه في 38 مباراة شارك بها.