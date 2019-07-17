شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري ينهى صفقة مدافع الزمالك لمدة موسمين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى مسئولو نادى الاتحاد السكندرى إجراءات ضم إسلام جمال مدافع الزمالك، لمدة موسمين قادمين فى إطار حرص مجلس إدارة زعيم الثغر على تدعيم الفريق ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

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وحصل الاتحاد السكندرى على الاستغناء الخاص بإسلام جمال بعد ضمه من الزمالك ولعب الأخير فى عدد من الأندية مثل طلائع الجيش وبتروجت والإسماعيلي ويمتلك خبرات كبيرة حيث سبق له الانضمام للمنتخب الوطنى.

ووجه محمد مصيلحى رئيس الاتحاد السكندرى الشكر إلى مرتضى منصور رئيس الزمالك وإدارة القلعة البيضاء على التعاون مع زعيم الثغر فى الصفقات وجاء التعاقد مع اللاعب بناءً على وجهة نظر طلعت يوسف المدير الفنى للفريق.