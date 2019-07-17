شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يرفض العروض الإيطالية لضم مودريتش والان مع التفاصيل

كشفت تقارير صحفية، عن وصول من العروض من بينها اسي ميلان الإيطالي لإدارة ريال مدريد من أجل الحصول على اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت التقارير الصحفية أن ريال مدريد رفض العروض المقدمة وتمسك بلاعبه في ظل خطتهم لبناء فريق جديد للمنافسة على جميع البطولات، خاصة أن عقد مودريتش يتبقي فيه عامين.

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وأكدت التقارير الصحفية، تمسك مودريتش أيضاً بالفريق، وعدم رغبته في الرحيل في الفترة الحالية.