تعديل في موعد اختبارات قطاع الناشئين لأبناء أعضاء نادي الزمالك

قرر المستشار مرتضي منصور ، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إجراء تعديلات فى الموعد المخصص لاختبار أعضاء النادي للالتحاق بقطاع الناشئين والمدرسةالأساسية لكره القدم بالنادي.
وأكد غانم سلطان رئيس قطاعات الكرة بالنادي ، أنه تم تخصيص يوم الإثنين من كل أسبوع، كموعد لاختبار أبناء أعضاء النادي للالتحاق بقطاع الناشئين والمدرسةالأساسية لكره القدم بالنادي ، وذلك من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الثانية عشر ظهراً ، وذلك حتى موعد 1سبتمبر المقبل، وذلك لجميع الأعمار السنيه بدأ من مواليد 1999 وحتي 2011 .
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