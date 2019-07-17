تعديل في موعد اختبارات قطاع الناشئين لأبناء أعضاء نادي الزمالك

قرر المستشار مرتضي منصور ، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إجراء تعديلات فى الموعد المخصص لاختبار أعضاء النادي للالتحاق بقطاع الناشئين والمدرسة

الأساسية لكره القدم بالنادي.

وأكد غانم سلطان رئيس قطاعات الكرة بالنادي ، أنه تم تخصيص يوم الإثنين من كل أسبوع، كموعد لاختبار أبناء أعضاء النادي للالتحاق بقطاع الناشئين والمدرسة

الأساسية لكره القدم بالنادي ، وذلك من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الثانية عشر ظهراً ، وذلك حتى موعد 1سبتمبر المقبل، وذلك لجميع الأعمار السنيه بدأ من مواليد 1999 وحتي 2011 .