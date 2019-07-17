دراجي : رابح ماجر سبب تراجع الكرة الجزائرية في السنوات الماضية

أكد حفيظ دراجي المعلق الرياضي الجزائري الشهير، أن رابح ماجر هو سبب تراجع الكرة الجزائرية في السنوات الأخيرة.

وأجاب دراجي خلال الندوة التي أقامتها بوابة الوفد المصرية، عند سؤاله عن الفرق بين جمال بلماضي المدرب الحالي، ورابح ماجر مدرب المنتخب الجزائري السابق، قائلًا" لا توجد

مقارنة، رابح ماجر لاعب كبير وأسطورة جزائرية ، ولكن ليس مدرب، هو السبب الرئيسي في تراجع الكرة الجزائرية في البطولات الأخيرة".

وأضاف" كان هناك لاعبون يتهربون من المنتخب الجزائري بسبب رابح ماجر، وهذا ما سبب

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هبوط مستوى الكرة الجزائرية، في السنوات الأخيرة".

وإستضافت جريدة الوفد المعلق الجزائري الشهير، على خلفية وجوده في مصر لمؤازرة منتخب الجزائر، في بطولة الأمم الأفريقية.

أدار الندوة مجدي حلمي مدير تحرير بوابة الوفد الإلكترونية وعماد يونس مدير التحرير والمشرف العام على قسم الرياضة ومحمد الإتربي مقرر اللجنة الرياضية بحزب الوفد، وحضر الندوة أعضاء أسرة القسم الرياضي بالبوابة الإلكترونية.