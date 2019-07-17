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تعرف على موعد تقديم ماتياس دي ليخت لجماهير اليوفينتوس

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ينتظر جماهير نادي اليوفينتوس الإيطالي، تقديم الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع اياكس امستردام السابق، كلاعباً في الفريق.

وكان ماتياس دي ليخت، قد خضع للاختبارات الطبية اليوم، واجتازها، ومن المقرر تقديم عن الصفقة غداَ الخميس للجماهير.

وكان اليوفينتوس أعلن عن  تعاقده مع اللاعب مقابل ٧٠ مليون يورو وحتى يونيو من عام ٢٠٢٤ .

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