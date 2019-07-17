شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يحدد أندية بديلة حال فشل عودته لبرشلونة والان مع التفاصيل

كشفت تقارير صحفية، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، يواصل سعيه للعودة لبرشلونة مرة آخرى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن نيمار حدد أندية بديلة للانتقال لصفوفها حال فشل انتقاله لبرشلونة، موضحة أن اليوفنتوس وريال مدريد هما الأقرب لضم اللاعب اذا لم يعود لبرشلونة مجدداً، وكذلك بايرن ميونخ، ومانشستر يونايتد.

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