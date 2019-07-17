برشلونة يقترب من الجوهرة البرازيلية تاليسون

اقترب نادي برشلونة من التعاقد مع اللاعب البرازيلي الشاب تاليسون بينتو جونسالفيش، قادماً من صفوف سانتوس المحلي، وفقاً لما ذكرته صحيفة سبورت الكاتالونية اليوم الأربعاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن البرسا بات على بعد خطوات من التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً، والذي لن يكلف النادي الكاتالوني شيئاً سوى قيمة حقوقه الدعائية.

وأوضحت سبورت أن المفاوضات أوشكت على الانتهاء، وأن صانع الألعاب البرازيلي سيوقع عقداً مدته ثلاث سنوات مع “البلوغرانا” على أن ينضم قريباً لصفوف الرديف بالنادي الكاتالوني.

ويتمتع اللاعب الشاب بموهبة فنية كبيرة ويتميز بقدرته على المراوغة كما أنه يتمتع برؤية في اللعب وقدرة على الحسم.

وفي الوقت الذي كان يحاول فيه سانتوس تجديد عقد تاليسون، تمكن البرسا من التدخل سريعاً للتوصل لاتفاق مع اللاعب، وفقاً لنفص الصحيفة.