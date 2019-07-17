مؤشرات جديدة تؤكد رحيل لوكاو عن مانشستر يونايتد

أصبح رحيل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو عن مانشستر يونايتد هذا الصيف، مسألة وقت لا أكثر، ذلك لاقتراب إنتر ميلان من إنهاء التعاقد مع الشياطين الحمر في الأيام المقبلة.

ونقلت صحيفة" ديلي ميل" الإنجليزية، أن لوكاكو إستبعد من مباراة

مانشستر اليوم أمام ليدز يونايتد، ولم يقدم الشياطين الحمر أي تفسير حول غياب المهاجم البلجيكي عن اللقاء، مما يقرب يقرب رحيله إلى الدوري الإيطالي ..

ويرغب المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي،

المدير الفني الجديد لإنتر ميلان، تدعيم خط هجوم فريقه، ويرى أن لوكاكو هو رجل هذه المرحلة في الفريق، خاصة بعد الإستغناء عن خدمات إيكاردي.

ووضع نادي مانشستر يونايتد مبلغ 75 مليون جنيه إسترليني للإستغناء عن خدمات لوكاكو، وهو المبلغ الذي تعاقد به الشياطين الحمر مع النجم البلجيكي من إيفرتون