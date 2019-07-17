أصبح رحيل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو عن مانشستر يونايتد هذا الصيف، مسألة وقت لا أكثر، ذلك لاقتراب إنتر ميلان من إنهاء التعاقد مع الشياطين الحمر في الأيام المقبلة.
ونقلت صحيفة" ديلي ميل" الإنجليزية، أن لوكاكو إستبعد من مباراةمانشستر اليوم أمام ليدز يونايتد، ولم يقدم الشياطين الحمر أي تفسير حول غياب المهاجم البلجيكي عن اللقاء، مما يقرب يقرب رحيله إلى الدوري الإيطالي..
ويرغب المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي،المدير الفني الجديد لإنتر ميلان، تدعيم خط هجوم فريقه، ويرى أن لوكاكو هو رجل هذه المرحلة في الفريق، خاصة بعد الإستغناء عن خدمات إيكاردي.
ووضع نادي مانشستر يونايتد مبلغ 75 مليون جنيه إسترليني للإستغناء عن خدمات لوكاكو، وهو المبلغ الذي تعاقد به الشياطين الحمر مع النجم البلجيكي من إيفرتون
كانت هذه تفاصيل خبر مؤشرات جديدة تؤكد رحيل لوكاو عن مانشستر يونايتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.